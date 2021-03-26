Belgeselle role hazırlık

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol almaya hazırlanan Ahmet Kural, sete çıkmadan önce 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanan Kanlı Noel üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. O döneme ait birçok belgesel izleyip, görüntü taraması yaptığını ve kitap okuduğunu belirten Kural, "Bu insanlık dramından çok etkilendim. Yine de bir insanın neleri değiştirebileceğini görmek, insanın içine bir umut veriyor" dedi.