Belgelerle konuşacağım

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18 Mart 2021 Perşembe 09:34:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 09:34:00

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Aracında yasaklı madde bulunmasından dolayı mahkemeye çıkan ve adli kontrolle serbest bırakılan Ayşegül Çınar, bir tuzağa düştüğünü ve belgelerle haklı olduğunu açıklayacağını savundu.

Polis ekipleri tarafından aracında yasaklı madde bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, Etiler'de görüntülendi. Erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Çınar, bu durumun kadına şiddetin başka bir tarafı olduğunu ifade etti.

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen genç oyuncu, ''Belirli deliler toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum" dedi. Genç oyuncu, ayrıca sosyal medya hesabından da sevenlerinden gelen 'Kadına şiddet sadece darp ile olmaz' şeklindeki destek mesajlarıyla mutlu olduğunu söyledi.

Recep ASLAN

Etiketler : ayşegül çınar yasaklı madde gözaltı furkan çalıkoğlu
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