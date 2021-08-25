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25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:00:00

Belçika'da annesiyle tanışacak

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Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şarkıcı, erkek arkadaşını annesiyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şarkıcı, erkek arkadaşını annesiyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 yıllık ilişkilerini noktaladıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçlerler'le birlikte olan Hadise, özel hayatında mutluluğu yakaladı. Aşklarını gözler önünde yaşayan çiften Hadise, erkek arkadaşının konserlerinde yanında olmasını istedi.

Dinçerler aileye giriyor

Daha önce şarkıcının sahnelerine gitmeyen Dinçerler, Silivri ve Ankara'da vereceği konserlerinde sevgilisini kulisten izleyerek yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Meksika'nın partileriyle meşhur olan beldesi Tulum'da tatil yapan çift, bu sefer rotalarını Belçika'ya çeviriyor. Baş başa vakit geçirmek isteyen çiften şarkıcı erkek arkadaşını Belçika'da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz'le tanıştıracak.

Etiketler : Şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler erkek arkadaş
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