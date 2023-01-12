Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Geçtiğimiz aylarda tiyatro ekibiyle Merzifon'da büyük bir kaza geçiren Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'le birlikte olay sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı. Yaşadığı kazada ayağından yaralanan Ceyhun Fersoy, "Son iki haftadır ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı. Kopuklar vardı. Çok şükür şuan ayaktayız. Yanınızdayız. Ama içimizin acısı hiç bir zaman dinmeyecek" dedi. Öner ise, "Elimden geldiğince herkese destek olmaya çalıştım. Ama çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yer burası. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

