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04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00:00

Bedava şarkı

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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran 'Yıkıla Yıkıla' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Yener Çevik, yeni şarkısı 'Bedava'yı sundu.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran 'Yıkıla Yıkıla' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Yener Çevik, yeni şarkısı 'Bedava'yı sundu. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan şarkının klibi ise büyük beğeni topladı. Şarkıcı "Enerjik bir klip, enerjik şarkı yapalım istedik. 3 yıl bekledik ve ortaya harika bir eser çıktı" dedi.

Etiketler : Bedava şarkı Trabzonspor Bedava
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