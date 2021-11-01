Bebek temennisi

Sevcan Orhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Samsun ardından Amasya'da verdiği iki konserle kutladı. Sevenlerinin karşısına Samsun'da kırmızı bir elbise, Amasya'da ise payetli bir ceket-pantolon takımıyla çıkan Orhan, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kendisini dinlemeye gelen dinleyiciler arasında yer alan bir bebeği de kucağına alan sanatçı, "Elime de çok yakıştı, inşallah ileride bana da kısmet olur" dedi.