Bebek mi? Göbek mi?

Geçtiğimiz eylül ayında ünlü şef Arda Türkmen ile hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in hamile olduğu ileri sürüldü. Önceki akşam doğum gününü kutlayan Elbirliler'i Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ele verdi. Yakın arkadaşı Cansu Coşkunseda ile verdiği pozda Elbirliler'in elini karnına koyduğu ve göbeğinin belirginleştiği görüldü. Takipçileri Elbirliler'e, "Göbek mi, bebek mi?" sorusunu yöneltirken, sosyal medya fenomeni ise konuyla ilgili sessizliğini soruyor.