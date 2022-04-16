Bebek göründü

Oyuncu Demet Evgar, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında City's Nişantaşı CineWAM sinemalarında yapılan gösterimi yakın arkadaşı olan Selen Öztürk'le birlikte izledi. Aynı zamanda İKSV'nin jüri üyesi olan 4 aylık hamile oyuncu Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı. Evgar, kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

