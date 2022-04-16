Bebek göründü
Oyuncu Demet Evgar, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında City's Nişantaşı CineWAM sinemalarında yapılan gösterimi yakın arkadaşı olan Selen Öztürk'le birlikte izledi.
Oyuncu Demet Evgar, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında City's Nişantaşı CineWAM sinemalarında yapılan gösterimi yakın arkadaşı olan Selen Öztürk'le birlikte izledi. Aynı zamanda İKSV'nin jüri üyesi olan 4 aylık hamile oyuncu Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı. Evgar, kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.