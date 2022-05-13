Bebeği sette doğuracaklar

Bir döneme damgasını vuran 'Küçük Kadınlar' dizisinde yer alan oyuncular Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi. Anne olmak için gün sayan ikili, setten bir fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Soral gönderisinin altına, "Sette doğuracaklar listesi!" notunu düştü. Oyuncuların paylaşımına hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Erkek çocuğuna hamile olan ikiliden Soral, oğluna Ali adını verirken Zenginer ise, Milan ismini koyacak.