Bazen çocuk düşünüyorum

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Evliliğe hazır olmadığını söyleyen oyuncu, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak var kafamda" dedi. Hande Erçel'i üç kelime ve bir cümleyle tanımlamasını istediğinde ise Bürsin, "Hande gerçekten çok ilginç ve mütevazı bir insan. Pozitif ve duyarlı biri. Aşırı eğlenceli ve komik biri. Tek kelimeyle şahane biri" dedi.

