Bayram turnesi

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu iki sezondur sahnelediği oyunu 'Doğru Koca Nasıl Seçilir'le bayram turnesine çıkıyor. 9 Temmuz'da Ayvalık Amfi Tiyatro'da başlayacak olan turne kapsamında Sakallıoğlu, 10 Temmuz'da Altınoluk, 11 Temmuz'da Kuşadası, 27 Temmuz'da Çeşme ve 28 Temmuz'da Bodrum'da sevenleriyle bir araya gelecek. Sakallıoğlu, sahnesinde kendi yaşamından birbirinden komik hikayeleri anlatacak.