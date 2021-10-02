Pamela'yla 'Başka Bir Gün'

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02 Ekim 2021 Cumartesi 11:33:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 11:38:00

Batu Akdeniz ve Pamela'dan düet sürprizi

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Genç şarkıcı Batu Akdeniz, yeni teklisi 'Başka Bir Gün'ü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Batu Akdeniz, şarkısında Pamela'yla düet yaptı. Söz ve müziği Akdeniz'e ait olan parçanın klibini İmre Haydaroğlu çekti. Genç popçu Batu Akdeniz, şarkısında uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıldığını söyledi.

Etiketler : batu akdeniz pamela düet magazin haberleri
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