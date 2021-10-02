Pamela'yla 'Başka Bir Gün'

Batu Akdeniz, şarkısında Pamela'yla düet yaptı. Söz ve müziği Akdeniz'e ait olan parçanın klibini İmre Haydaroğlu çekti. Genç popçu Batu Akdeniz, şarkısında uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıldığını söyledi.