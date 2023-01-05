Başrolsüz gala

Ufuk Özkan, Ceyda Ateş ve Hayrettin'in oynadığı 'Düşeş Mafya Sızıntısı' filminin hazırlıkları tamamlandı. Vizyona girmeye hazırlanan filmin galası Torun Center sinemalarında yapıldı. Filmin iki başrol oyuncuları Ufuk Özkan ile Ceyda Ateş'in geceye katılmaması dikkat çekti. Ateş'in Amerika'da olması nedeniyle katılmadığı öğrenildi. Gösterim öncesi yapım hakkında konuşan Hayrettin, "Eğlenerek çektik ama gülerek çekemedik. Hayatımızdan olan karakterler filmdekiler ben genç birini canlandırıyorum. Acayip fırlamayım. Çekimleri 15 günde gerçekleştirdik. Harika zaman geçirdik" dedi.