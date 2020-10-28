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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:32:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 10:46:00

Başrollerinde Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin oynadığı 'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

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Başrollerinde Alem FM programcısı Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'yi buluşturan “Son Şaka” 6 Kasım'da vizyona girecek.

Alem FM programcısı Serdar Gökalp ile Ege Kökenli’li “Son Şaka” filmi 6 Kasım’da vizyona girecek. Telefon şakalarıyla tanınan Serdar Gökalp’in hikayesini de yazdığı komedi filminin yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül oturuyor. Şakayla başlayan maceranın anlatıldığı filmin oyuncuları, izleyicilerine keyifli zamanlar yaşatacaklarını söyledi.

Etiketler : Serdar Gökalp Ege Kökenli Son Şaka komedi fijmi Erkam Bülbül
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