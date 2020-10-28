Başrollerinde Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin oynadığı 'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Başrollerinde Alem FM programcısı Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'yi buluşturan “Son Şaka” 6 Kasım'da vizyona girecek.
Alem FM programcısı Serdar Gökalp ile Ege Kökenli’li “Son Şaka” filmi 6 Kasım’da vizyona girecek. Telefon şakalarıyla tanınan Serdar Gökalp’in hikayesini de yazdığı komedi filminin yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül oturuyor. Şakayla başlayan maceranın anlatıldığı filmin oyuncuları, izleyicilerine keyifli zamanlar yaşatacaklarını söyledi.