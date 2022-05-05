Başarısızlık korkum yok

TRT'de yayınlanan 'Kara Tahta' dizisinde rol alan Miray Daner, 'ya başaramazsam' korkusu yaşamadığını söyledi. Genç yaşta başrol oyuncusu olarak ekranlarda boy gösteren Daner, ''Başrol veya yan rol diye bir ayrımım hiçbir zaman olmadı. İçinde bulunduğum her proje, hizmet ettiğim senaryo tabii ki her zaman bir sorumluluk yüklüyor. Ama hiç ya başaramazsam diye düşünmem, üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya odaklanırım'' dedi. Re Touch Mag dergisine konuşan Daner, güzelliğini ise genetiğe bağlıyor.