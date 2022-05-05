VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsim sırası babada
Eski günleri yad ettik
Çocuklar için satıyor
Başarısızlık korkum yok
Dünyanın En Büyük Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Başlıyor
Hepsiburada'dan 10.000 Çocuğu Gülümseten Proje; “Bir Gülüş Yeter”
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran!
Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı
Mutlu hissetmek için ceviz ve fındık yiyin
Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştırın
Nezle ya da sinüzit değil bahar alerjisi
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
ABD: Rusya Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
Çekya AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımı teklifine şartlı destek verdi
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım!
Aliyev: Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
FED faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
05 Mayıs 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 14:37:00

Başarısızlık korkum yok

ABONE OL

Oyuncu Miray Daner, 'Ya başaramazsam' endişesi yaşamadığını söyleyerek ''Üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışırım'' dedi.

TRT'de yayınlanan 'Kara Tahta' dizisinde rol alan Miray Daner, 'ya başaramazsam' korkusu yaşamadığını söyledi. Genç yaşta başrol oyuncusu olarak ekranlarda boy gösteren Daner, ''Başrol veya yan rol diye bir ayrımım hiçbir zaman olmadı. İçinde bulunduğum her proje, hizmet ettiğim senaryo tabii ki her zaman bir sorumluluk yüklüyor. Ama hiç ya başaramazsam diye düşünmem, üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya odaklanırım'' dedi. Re Touch Mag dergisine konuşan Daner, güzelliğini ise genetiğe bağlıyor.

Etiketler : miray daner oyuncu trt kara tahta
Hep aldatıldım

Hep aldatıldım
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Hande'ye ‘El Turco' teklifi

Hande'ye ‘El Turco' teklifi
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
İspanya çıkarması

İspanya çıkarması
Hulusi Kentmen'i oynayacak

Hulusi Kentmen'i oynayacak
Eliz rolü benim tam tersim

Eliz rolü benim tam tersim
Hararetli konuşma

Hararetli konuşma
Ege'ye kaçtı

Ege'ye kaçtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER