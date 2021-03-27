27 Mart 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 12:00:00
Başarısı ABD basınında
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, ABD'de yayınlanan 'Stars İllustrated' dergisine kapak oldu.
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, ABD'de yayınlanan 'Stars İllustrated' dergisine kapak oldu. Akbar'ın portresinin yer aldığı derginin bu sayısında, ayın röportajı olarak Akbar'ın annesi Galina Timchenko ile söyleşi gerçekleştirildi. Röportajda Akbaş'ın müzik kariyerindeki başarılarından söz edildi.