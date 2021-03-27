Başarısı ABD basınında

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, ABD'de yayınlanan 'Stars İllustrated' dergisine kapak oldu. Akbar'ın portresinin yer aldığı derginin bu sayısında, ayın röportajı olarak Akbar'ın annesi Galina Timchenko ile söyleşi gerçekleştirildi. Röportajda Akbaş'ın müzik kariyerindeki başarılarından söz edildi.

