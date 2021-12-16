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16 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00

Başarımın taçlandırılması nefsimi okşadı

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Mazhar Alanson, 'Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde üç ödülün sahibi oldu.

Mazhar Alanson, 'Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde üç ödülün sahibi oldu. 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ve TRT Müzik'te yaptığı 'Mazhar Alanson ile' programıyla 'Yılın En İyi Müzik Programı' ödüllerini alan sanatçı, gecede mini bir konser verdi. Konser sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Alanson, pandemi sürecince sürekli yazdığını söyledi. Yakında solo albüm çıkaracağını açıklayan Alanson, ''MFÖ ile de single çıkacak. Müzik programından ödül almak nefsimi okşadı. İkinci bir mesleğim daha olmuş oldu" yanıtını verdi. Eşi Biricik Suden'in direk dansı nedeniyle eleştirilmesine sanatçı, "Dans değil spor. Kayak, kürek ve halter de yapıyor. Sporun bütün dallarını yapıyor" dedi.

Etiketler : Başarımın taçlandırılması Mazhar Alanson Uluslararası Altın Kalite Ödülleri
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