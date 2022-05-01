Başak'ı her gün başka seviyorum

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı. Tatlıtuğ bir dergi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, eşi hakkında, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi... Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" dedi.