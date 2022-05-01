VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!
Çekimler güzel geçiyor
Romantik paylaşım
Başak'ı her gün başka seviyorum
Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
Astıma iyi gelen mağara
Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma
Bu çeşmeden su değil çay akıyor
Antikacı değil adeta müze
Bayram temizliği ‘Hünerli Eller'den
Engelsiz kütüphane
Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor
Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01 Mayıs 2022 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 15:23:00

Başak'ı her gün başka seviyorum

ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı. Tatlıtuğ bir dergi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, eşi hakkında, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi... Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" dedi.

Etiketler : Başak oğlu Kurt Efe Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Baba-kız teklisi

Baba-kız teklisi
Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!
Çocukluğuna döndü

Çocukluğuna döndü
Tiyatro öncesi prova

Tiyatro öncesi prova
Çeşme'nin yerini tutamaz

Çeşme'nin yerini tutamaz
Single heyecanı

Single heyecanı
Mal varlıklarına tedbir koydurdu

Mal varlıklarına tedbir koydurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER