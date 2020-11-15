15 Kasım 2020 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:13:00
Başak Sayan'dan yeni kitap müjdesi...
Oyuncu ve yazar Başak Sayan, yakın zamanda yeni kitabının raflardaki yerini alacağını müjdeledi.
Başak Sayan, "Pandemi sürecinden dolayı, geçtiğimiz sene Şile taraflarında aldığımız yazlıkta kalıyoruz. Bir ayağımız burada diğeri orada, bu süreci böyle geçireceğiz’’ dedi.
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