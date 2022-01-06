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06 Ocak 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 13:30:00

Baş başa alışveriş

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Anadolu Efes basketbol takımının koçu Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ile birlikte Zorlu'da görüntülendi.

Anadolu Efes basketbol takımının koçu Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan ikili, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş esnasında yakın dostlarıyla da bir araya gelen ve ayaküstü sohbet eden Ataman ailesi, daha sonra mekândan ayrıldı.

Etiketler : Baş başa alışveriş Ergin Ataman Berna Ataman
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