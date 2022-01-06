Baş başa alışveriş

Anadolu Efes basketbol takımının koçu Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan ikili, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş esnasında yakın dostlarıyla da bir araya gelen ve ayaküstü sohbet eden Ataman ailesi, daha sonra mekândan ayrıldı.