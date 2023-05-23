Barışma tatili

Oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 57 gün sonra barıştı. İlişkilerine bir şans daha veren ikili Marmaris'te tatile çıktı. Çift, yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlıyor.

En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ayrılığa dayanamadı. Evliliğin eşiğinden dönen Kural ve Çelik çifti, 57 gün sonra ilişkilerine bir şans daha verdi. Kural ile Çelik, barışma sonrası Marmaris'te baş başa tekne tatiline çıktı. Kural ve Çelik, Ege koylarında yaptıkları tatilden romantik pozlarını kalp emojisi koyarak sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Kural ve Çelik'in daha önce planladıkları yaz düğün planlarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Kural ve Çelik 25 Mart'ta yaptıkları ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurmuştu.