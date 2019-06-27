Barışın nedeni bebek mi?

Evliliklerinin 6. ayında boşanmanın eşiğine gelen Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı barıştıklarını duyurmuştu. Ünlü çift önceki akşam Yeniköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. El ele merdivenleri inen çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Sinan Akçıl muhabirlerin, “Burcu Hanım gelmeden neden çıkmadınız?” sorusuna, “Nezaketen çıkmadım” yanıtını verdi. Çift, “Bugün evliliğimizin 6. ayı ama ilişkimizin 8. ayı” ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl'la birlikte mekandan çıkan bir arkadaşı, “Bu akşam bebeği kutladık” dedi. Muhabirlerin, “Arkadaşınız pot mu kırdı, bebek haberi mi var?” sorusuna Akçıl, “Hayır, olsa bilirsiniz. Bebek'te bir mekan açacağız, onu demeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Duyanlar 'barışın nedeni demek ki bebek müjdesiymiş' demekten kendini alamadı.

Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl'a “Ruh eşim, kaderim” dedik birbirimize... Seninleyken daha ben, daha çocuk daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, goy goy yapmak... Dertleşmek... Bir ömür...' şeklindeki mesajında aile olmak cümlesini bebek bekledikleri için kullandığı tahmin edildi.