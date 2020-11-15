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15 Kasım 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 12:16:00

Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı

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Barış Arduç ve Gupse Özay ile Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti Kapadokya'ya gitti.

Nevşehir’de doğal güzelliklerin keyfini çıkaran Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'den oluşan ekip, aynı zamanda seramik atölyelerine giderek de farklı deneyimler yaşadı. 

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