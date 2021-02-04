  • BIST
    1540.16
  • Dolar
    7,1150
  • Euro
    8,5410
  • Altın
    414,7740
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu mezarın yönü görenleri şaşırtıyor
Kışın altıncı hastalık riskine dikkat
İşte günlük burç yorumları
Türkiye'nin başarısı DSÖ'nün dergisinde baş yazı oldu
Maske yanlış yerde!
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Öykü Gürman yeni yılın ilk konserini online verecek
Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi
Türkiye nüfusu açıklandı
Ocak zirvesi Teoman'ın
Barış Arduç: Bizim de çocuk sevdamız var
Türkiye'den sert tepki... "Kimsenin haddi değil"
Instagram silinen gönderileri kurtaracak
Saçlarını kazıttı
Tedavi parası 'Jirki' kiliminden
Hayali basketbolcu olmaktı
Kandilli Rasathane'sinde deprem!
Denizden karaya çıkarılacak: Karadeniz'deki doğal gaz için büyük adım
Bakan Koca'dan mutasyon ve aşı açıklaması
Numan Kurtulmuş: DSÖ pandemi sürecinde acizlik gösterdi
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Bakan Akar'dan Avrupa Birliği mesajı: Stratejik hedefimiz
Kırgızistan'ın yeni başbakanı Ulukbek Maripov oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 457 bini aştı
04 Şubat 2021 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 12:18:00

Barış Arduç: Bizim de çocuk sevdamız var

ABONE OL

Eşi Gupse Özay ile herkes gibi çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Barış Arduç, öncelliklerinin iş olduğunu sözlerine ekledi.

Gökçe Bahadır ile rol aldığı 'Kod Adı: Kulüp' adlı dizisinin çekimleri başlayan Barış Arduç, yeni bir reklam çalışması için önceki akşam 8 saat süren bir toplantı yaptı. Çıkışta basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Dizideki sahnelerinin şubatın ikinci haftasında olacağını söyleyen oyuncu, yeni dijital projesi için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNCE İŞ SONRA BEBEK

Yaz ayında nikah masasına oturduğu oyuncu Gupse Özay ile evliliklerinin güzel gittiğini de belirten Arduç, çocuk sorularına ise 'Önce iş sonra bebek' dedi. Herkes gibi evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen Arduç, "Herkesin bir çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim" dedi. Oyuncu, muhabirlerin, "Çocuğunuzu Türkiye'de mi doğmasını istersiniz?" sorusuna Barış Arduç, "Türkiye'de doğar çocuğumuz" yanıtını verdi.

Recep ASLAN

Etiketler : barış arduç gupse özay çocuk
Özge Törer: Set bir okul gibi

Özge Törer: Set bir okul gibi
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı

Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık

Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık
Tanem Sivar karantina bitene kadar Bodrum'da

Tanem Sivar karantina bitene kadar Bodrum'da
Projelere saksafon arası

Projelere saksafon arası
İnce kaş tuzağına düşmüş

İnce kaş tuzağına düşmüş
Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden

Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden
Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!

Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!
Müjgan da nergisler gibi güzel

Müjgan da nergisler gibi güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER