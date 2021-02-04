Barış Arduç: Bizim de çocuk sevdamız var

Gökçe Bahadır ile rol aldığı 'Kod Adı: Kulüp' adlı dizisinin çekimleri başlayan Barış Arduç, yeni bir reklam çalışması için önceki akşam 8 saat süren bir toplantı yaptı. Çıkışta basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Dizideki sahnelerinin şubatın ikinci haftasında olacağını söyleyen oyuncu, yeni dijital projesi için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNCE İŞ SONRA BEBEK

Yaz ayında nikah masasına oturduğu oyuncu Gupse Özay ile evliliklerinin güzel gittiğini de belirten Arduç, çocuk sorularına ise 'Önce iş sonra bebek' dedi. Herkes gibi evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen Arduç, "Herkesin bir çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim" dedi. Oyuncu, muhabirlerin, "Çocuğunuzu Türkiye'de mi doğmasını istersiniz?" sorusuna Barış Arduç, "Türkiye'de doğar çocuğumuz" yanıtını verdi.

Recep ASLAN