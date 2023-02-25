Barınaklara koştu

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, önceki gün Göktürk'teki hayvan barınağını gezdi. Asrın felaketinde enkazdan çıkan hayvanlarla yakından ilgilenen ve depremden zarar gören can dostlarımızı İstanbul'a getirten İmer, can dostlarla yakından ilgilendi. İmer, sosyal medya hesabından barınaktan yaptığı paylaşıma "Hayatınızın ve kalbinizin bir köşesinde yer varsa onlar sabırsızlıkla doldurmayı bekliyorlar" notunu düştü.