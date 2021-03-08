Bardaklar Yağmur'un atölyesinden

Oyunculuğunun yanı sıra seramik atölyesinde de çalışmalar yapan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün kendine bardak tasarladı. Pandemi dönemini fırsata çevirerek bu alanda daha fazla ürünler üretmeye başlayan Tanrısevsin, en büyük hayalinin ise bir gün tasarladığı eserlerini sergide görücüye çıkarmak.

