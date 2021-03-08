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08 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00

Bardaklar Yağmur'un atölyesinden

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Oyunculuğunun yanı sıra seramik atölyesinde de çalışmalar yapan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün kendine bardak tasarladı.

Oyunculuğunun yanı sıra seramik atölyesinde de çalışmalar yapan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün kendine bardak tasarladı. Pandemi dönemini fırsata çevirerek bu alanda daha fazla ürünler üretmeye başlayan Tanrısevsin, en büyük hayalinin ise bir gün tasarladığı eserlerini sergide görücüye çıkarmak.

Etiketler : yağmur tanrısevsin bardak tasarım
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