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05 Aralık 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 11:00:00

Barbaroslar'ın Piri Reis'i

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En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Emir Benderlioğlu, TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' yapımına dahil oldu.

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Emir Benderlioğlu, TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' yapımına dahil oldu. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizide oyuncu, denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri Reis'e hayat verecek. Yapımda, Midilli' den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüveni anlatılıyor.

Etiketler : Barbaroslar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu
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