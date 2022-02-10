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10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00

‘Barbaroslar' büyük bir şans

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TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide rol alan Ulaş Tuna Astepe, yapımda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide rol alan Ulaş Tuna Astepe, yapımda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Hızır Reis' karakterini canlandıran Astepe, BeMan dergisine yaptığı açıklamada, "Tarihi bir kahramanı canlandırmanın harika tarafı elinizde çok fazla kaynak olması. Zor tarafıysa, onun gerçekten aklından geçenlerle ilgili hiçbir şeyin bulunmaması" dedi.

Etiketler : Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe
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