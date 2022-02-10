‘Barbaroslar' büyük bir şans

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide rol alan Ulaş Tuna Astepe, yapımda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Hızır Reis' karakterini canlandıran Astepe, BeMan dergisine yaptığı açıklamada, "Tarihi bir kahramanı canlandırmanın harika tarafı elinizde çok fazla kaynak olması. Zor tarafıysa, onun gerçekten aklından geçenlerle ilgili hiçbir şeyin bulunmaması" dedi.