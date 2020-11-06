06 Kasım 2020 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:28:00
Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam
'Baraj' dizisinde rol alan Burak Yörük, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Tek başına AVM'ye gelen Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran genç oyuncu Burak Yörük, "Bugün izin günüm. Haftada 5-6 gün yoğun bir tempoda çalıştığımız için pek kendimize zaman ayıramıyoruz. Bugünü de kendime ve arkadaşlarıma ayırdım" dedi.
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- Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam