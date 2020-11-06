Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam

Tek başına AVM'ye gelen Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran genç oyuncu Burak Yörük, "Bugün izin günüm. Haftada 5-6 gün yoğun bir tempoda çalıştığımız için pek kendimize zaman ayıramıyoruz. Bugünü de kendime ve arkadaşlarıma ayırdım" dedi.