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06 Kasım 2020 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:28:00

Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam

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'Baraj' dizisinde rol alan Burak Yörük, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tek başına AVM'ye gelen Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran genç oyuncu Burak Yörük, "Bugün izin günüm. Haftada 5-6 gün yoğun bir tempoda çalıştığımız için pek kendimize zaman ayıramıyoruz. Bugünü de kendime ve arkadaşlarıma ayırdım" dedi. 

Etiketler : Baraj dizi Baraj Tarık Burak Yörük yoğun tempo dizi
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