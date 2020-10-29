29 Ekim 2020 Perşembe 17:28:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:18:00
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Afrodit lakabıyla tanınan Banu Alkan, Metropol İstanbul'da görüntülendi.
Geçen sene Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ile program yapan Banu Alkan, tekrardan aynı projede buluşacaklarını açıkladı. Alkan, ”Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum. Onun dışında henüz belli değil ama Bülent Ersoy ile birlikte yeniden aynı projede olacağız“ diye konuştu.
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