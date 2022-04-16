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16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00:00

Banderas'ın davetlisi

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Oyuncu Kerem Bürsin, geçen haftalarda Company müzikalinde Antonio Banderas'ı en ön sıradan izlemişti.

Oyuncu Kerem Bürsin, geçen haftalarda Company müzikalinde Antonio Banderas'ı en ön sıradan izlemişti. Gösteri sonrası ikili, kuliste bir araya gelerek sohbet etmişti. Banderas, Bürsin'in kendi evinde verdiği partiye davet etti. Oyuncu, Banderas'la İspanya'da yeniden bir araya geldi. Bursin ve Banderas, birlikte çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Etiketler : kerem bürsin company antonio banderas
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