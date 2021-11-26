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26 Kasım 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 10:00:00

Bana tuzak kuruldu

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İşadamı Mustafa Can'ı bıçakla kovaladığı iddiası hakkında Cengiz Kurtoğlu, "Ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini. Orada ufak tefek gerilmeler oldu. Benim bıçakla ne işim var" dedi.

İşadamı Mustafa Can'ı bıçakla kovaladığı iddiası hakkında Cengiz Kurtoğlu, "Ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini. Orada ufak tefek gerilmeler oldu. Benim bıçakla ne işim var" dedi.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun geçtiğimiz gün katıldığı doğum günü partisi olaylı bitti. Kurtoğlu'nun iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili Söylemezsem Olmaz'a açıklamalar yapan sanatçı, "Sinir sistemlerim de iyi değil, böyle şeylere alışık değilim. Alkolün de verdiği etkiyle şahıs ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini. Sözlerini geri al diye. Orada ufak tefek gerilmeler oldu. Benim bıçakla ne işim var! Arkadaşımın elindeki telefonu aldım. Telefonun ışığı parlıyor orada, ben dört beş metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. Çıkartın bu adamı gitsin dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim. İfade ettim ve konu buraya kadar geldi.

utanç verici bir olay

Küfürler var ortada. Sanatçıya ve emeğe olan saygısızlığı... Yüksek sesle, hakaret vari konuşarak. Ben de bunun karşılığını vermek istedim. Kendi kendini mi tırmıkladı, hayretler içinde kaldım. Bu olay organize! Bana kesinlikle tuzak kuruldu. Arkadaşımıza doğum gününü kutlayalım dedim. Sanatçıya küfür, emeğe küfür... Benim de ağırıma gitti. Utanç verici bir olay" dedi. Kurtoğlu'na Orhan Gencebay destek verdi. Sanatçı, "Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, biz kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır... Aynı hareketi ben de yapardım, çok duygulandım. Türk milletine çok teşekkür ederim çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz" dedi.

Etiketler : Bana tuzak kuruldu İşadamı Mustafa Can Cengiz Kurtoğlu
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