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24 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00

Bana sanatçı demeyin!

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Mustafa Keser, sanat camiasını ağır sözlerle eleştirdi.

Mustafa Keser, sanat camiasını ağır sözlerle eleştirdi. "Bana müzisyen-şarkıcı derseniz daha memnun olurum" diyen Keser, nedenini ise şu sözlerle anlattı: "Çünkü kafasına patates, domates atılması gereken adamlara bu ülkede sanatçı deniyor. Onların yanında ben sanatçı olarak anılmaktan hicap ederim, utanırım." Sanatçı, geçtiğimiz günlerde polemik yaşadığı Bülent Ersoy'la ilgili, "Onunla program yaptığım için kendime kızgınım" dedi.

Etiketler : Bana sanatçı demeyin müzisyen-şarkıcı Mustafa Keser
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