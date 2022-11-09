Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği iddia edildi. Beyazıt Öztürk, annesinin beyninde pıhtı atması sonunu beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanladı. Haberi muhabirlerden öğrenen Öztürk, "Sizden duydum. Ben beyin kanaması geçiriyordum. Nereden çıktı" diye konuştu.