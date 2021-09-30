Balotelli pistte coştu

Adana Demirspor'un, dünya yıldızı golcüsü Mario Balotelli, yeşil sahalar yerine bu kez pistte coştu. Futbolcu sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde 'Kara Üzüm Habbesi' eşliğinde çiftetelli oynadı. Geceye sevgilisiyle birlikte katılan dünyaca ünlü yıldız, pistteki sempatik tavırları kadar, sahnedeki performansıyla da beğeni topladı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella da tıpkı öğrencisi Balotelli gibi yine pistte çiftetelli oynadı.

Soner Kan