‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet

TRT 1'in uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen ve beğeni toplayan dizisi Balkan Ninnisi'nin yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturdu. Bir dönem 'Elveda Rumeli' dizisini çeken Akar, diziye yeni karakterlerin dahil olacağını söyledi. Akar, ''Yeni karakterler çıktıkça yeni oyuncular da gelecek. Senaristlerimizin yazacağı yeni karakterlere göre hazırlıklarımızı yapacağız. Yeni girecek karakterleri de önceden belirliyoruz. Çünkü bir şive meselesi var ve diziye dahil olmadan önce belli bir süre şive için eğitim alıyorlar'' dedi.