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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:25:00

Bali'de evlendi

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Gayrimenkul zenginleri arasında olan Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan'la gittiği Bali tatilinden ev alarak döndü. İki odalı villa alan oyuncu, "Evi kiraya vereceğim" dedi.

Gayrimenkul zenginleri arasında olan Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan'la gittiği Bali tatilinden ev alarak döndü. İki odalı villa alan oyuncu, "Evi kiraya vereceğim" dedi.

En son ekranlara veda eden 'Gecenin Ucunda' dizisinde yer alan Tuba Ünsal, Endonezya'da 'ev'lendi. Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Ünsal, dizi, film ve reklamlardan kazandıklarıyla emlak yatırımı yapıyor. Geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serdar Turan ile Bali'de tatil yapan 41 yaşındaki Ünsal, bu kez egzotik adanın güneyinde yer alan Canggu bölgesinden iki odalı klasik Bali tarzı villa aldı. Önceki gün tek başına İstinye'de bir AVM'de görüntülenen Ünsal, "Bali'de ev aldım, oraları çok beğendim" dedi. Ünsal, yatırım amaçlı aldığı evini, kiraya vermeyi hedefliyor. 2018'de Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan Ünsal'ın, İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.

Etiketler : Bali Tuba Ünsal Serdar Tura Gecenin Ucunda
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