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09 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00

Bakıcısına suç duyurusu

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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, ünlü ismin bakıcı Gozal Yazyyeva'nın Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen işine devam ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" suçundan bakıcının cezalandırılması ve sınır dışı edilmesi istendi.


Etiketler : Bakıcısına suç duyurusu Fatma Girik koronavirüs Gozal Yazyyeva
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