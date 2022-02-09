Bakıcısına suç duyurusu

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, ünlü ismin bakıcı Gozal Yazyyeva'nın Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen işine devam ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" suçundan bakıcının cezalandırılması ve sınır dışı edilmesi istendi.





