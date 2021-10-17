Bakanlıktan sinemaya 65 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek sağlandığını bildirdi. Yönetmen Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ve "Bozkır", yönetmen Ali Özel'in "Beklenti", yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation Atelier" bölümüne seçilen "İdea", yönetmen Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", yönetmen Derviş Zaim'in "Suç", yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Çığ" ve yönetmen İsmail Güneş'in "Kurban" filmleri Bakanlık tarafından desteklenen yapımlar arasında yer aldı.