Oyuncu Aytaç Şaşmaz, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatro'su işbirliğiyle yapılan 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunu seslendirdi. Şaşmaz, çocuklara deniz sevgisi nedeniyle dalgıç olan Kaya'nın hikayesini anlattı. Suyun önemine dikkat çeken Şaşmaz, "Denizler kirlenirse önce deniz canlıları tehlikeye girer. Sonra da insanlar... Çünkü su hayattır" dedi.