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Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu
09 Şubat 2021 Salı 17:31:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 17:31:00

Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu

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Selami Şahin'in hazırladığı 'İlla da' albümüyle ilgi gören şarkıcı Bahar Gelir, bu kez pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek 'Çıngıraklı Yılan' şarkısını piyasaya sürdü.

Selami Şahin'in hazırladığı 'İlla da' albümüyle ilgi gören şarkıcı Bahar Gelir, bu kez pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek için 'Çıngıraklı Yılan' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkı sözlerine uygun özel tacıyla kamera karşısına geçen Gelir, çekimlerde şarkı kadar eğlendiklerini söyledi.

Etiketler : bahar gelir çıngıraklı yılan klip
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