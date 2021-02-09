Selami Şahin'in hazırladığı 'İlla da' albümüyle ilgi gören şarkıcı Bahar Gelir, bu kez pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek için 'Çıngıraklı Yılan' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkı sözlerine uygun özel tacıyla kamera karşısına geçen Gelir, çekimlerde şarkı kadar eğlendiklerini söyledi.

