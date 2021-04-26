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26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30:00

BAHAR SEVİNCİ

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Fahriye Evcen, sosyal medyada makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak baharın gelişini kutladı.

Fahriye Evcen, sosyal medyada makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak baharın gelişini kutladı. Nisan ayının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Nisan hep güzel hissettiriyor. Yenilenme hissi ile bahar geliyor. Benim için anlamı çok büyük. Zor zamanlardan geçsek bile kendimi iyi hissediyorum" dedi.


Etiketler : Fahriye Evcen sosyal medya makyajsız
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