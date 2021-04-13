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13 Nisan 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 16:00:00

BAFTA'da Türk imzası

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2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri önceki gün seyircisiz olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri önceki gün seyircisiz olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Royal Albert Hall'daki törene sadece ödül sunanların fiziksel katılım gösterdiği törende katılımcılar kırmızı halıda en şık halleriyle poz verdi. Gecede elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı Celeste oldu. İngiliz şarkıcı Celeste, BAFTA kırmızı halısında Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Etiketler : bafta ödül töreni royal albert hall
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