BAFTA'da Türk imzası

2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri önceki gün seyircisiz olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Royal Albert Hall'daki törene sadece ödül sunanların fiziksel katılım gösterdiği törende katılımcılar kırmızı halıda en şık halleriyle poz verdi. Gecede elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı Celeste oldu. İngiliz şarkıcı Celeste, BAFTA kırmızı halısında Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

