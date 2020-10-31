31 Ekim 2020 Cumartesi 16:48:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 11:21:00
Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum
'Babil’ dizisinde rol alan Birce Akalay, Arnavutköy’de kameralara yansıdı. Eski bir balerin olan oyuncu, yeniden dansa başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tango derslerine start veren Birce Akalay, ‘’Tango dersleri alıyorum. Tango dansını çok seviyorum” diye konuştu.
- Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
- Böyle bir korku yaşamadım
- Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
- İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
- Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den