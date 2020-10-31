Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum

'Babil’ dizisinde rol alan Birce Akalay, Arnavutköy’de kameralara yansıdı. Eski bir balerin olan oyuncu, yeniden dansa başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tango derslerine start veren Birce Akalay, ‘’Tango dersleri alıyorum. Tango dansını çok seviyorum” diye konuştu.