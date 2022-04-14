Babasının kopyası

'Erkek Severse' adlı dizide rol alan oyuncu Görkem Sevindik sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını yayınladı. Geçtiğimiz yıl basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, babalığın tadını çıkarıyor. Sevindik Instagram'dan oğluyla bir karesini paylaştı. Oyuncunun hayranları gönderisine binlerce beğeni ve "İlk defa babasından daha yakışıklı bir çocuk görüyorum maaşallah", "Küçük ve büyük yakışıklı", "Babasının tıpkısı" şeklinde yorumlarda bulundu. Oyuncu, bir röportajda çocuğunun bakımında eşine yardımcı olduğunu söylemişti.