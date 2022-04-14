VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hediye yerine bağış
Karan 3 oldu
Babasının kopyası
Avcıların vurduğu flamingo uçamıyor
Bayılan horozdan üzen haber
Eğitim için geldi, oğlu için kaldı
Her dört kişiden üçü oyun bağımlısı
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
AB Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacak!
Zelenski'den geri adım yok!
Ayasofya'da ikinci sevinç
Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin Başkan Erdoğan'la görüşecek
Alman devi Deutsche Bank'tan kritik FETÖ kararı
Adana'dan gökyüzüne gönderilen kebap meşhur oldu
Mossad'ın eski başkanı Cohen o milyarderden para almıştı! Soruşturmada önemli gelişme
Siber Yeteneklerin Büyük Mücadelesi TEKNOFEST Hack Karadeniz'de
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 121'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
14 Nisan 2022 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 15:58:00

Babasının kopyası

ABONE OL

'Erkek Severse' adlı dizide rol alan oyuncu Görkem Sevindik sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını yayınladı.

'Erkek Severse' adlı dizide rol alan oyuncu Görkem Sevindik sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını yayınladı. Geçtiğimiz yıl basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, babalığın tadını çıkarıyor. Sevindik Instagram'dan oğluyla bir karesini paylaştı. Oyuncunun hayranları gönderisine binlerce beğeni ve "İlk defa babasından daha yakışıklı bir çocuk görüyorum maaşallah", "Küçük ve büyük yakışıklı", "Babasının tıpkısı" şeklinde yorumlarda bulundu. Oyuncu, bir röportajda çocuğunun bakımında eşine yardımcı olduğunu söylemişti.

Etiketler : Babasının kopyası Erkek Severse Görkem Sevindik
1 liralık davayı kaybetti

1 liralık davayı kaybetti
Bostancı için Mabel vakti

Bostancı için Mabel vakti
Meedo'yu tamamen sildi

Meedo'yu tamamen sildi
Müzikalde olmak isterim

Müzikalde olmak isterim
Eleştirilere açığım

Eleştirilere açığım
Asil keyif

Asil keyif
Bateri şov

Bateri şov
Musti oldu Emrah!

Musti oldu Emrah!
İki ay sonra oğlu geliyor

İki ay sonra oğlu geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER