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27 Ekim 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 12:30:00

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Dijitalde yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Ali Atay, oğlu Fikret Ali'yle objektiflere poz verdi.

Dijitalde yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Ali Atay, oğlu Fikret Ali'yle objektiflere poz verdi. Oyuncu, doğduğu günden beri kendisine oldukça benzetilen hatta 'Küçük Ali Atay' denilen Fikret Ali'yle sevimli hallerini sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun hayranları fotoğrafın altına beğeni ve yorumlarda bulundu.

Etiketler : Babasının kopyası Leyla ile Mecnun Ali Atay Fikret Ali
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