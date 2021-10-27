Babasının kopyası

Dijitalde yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Ali Atay, oğlu Fikret Ali'yle objektiflere poz verdi. Oyuncu, doğduğu günden beri kendisine oldukça benzetilen hatta 'Küçük Ali Atay' denilen Fikret Ali'yle sevimli hallerini sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun hayranları fotoğrafın altına beğeni ve yorumlarda bulundu.