Babasının adını yaşatacak

Merhum sanatçı Ferdi Merter'in adı tiyatroda yaşayacak. Almula Merter Churm, yıllar önce babasıyla birlikte açtığı, 2004'te perde kapatan Çığır Sahne'yi yeniden hayata döndürmeye karar verdi. Ferdi Merter'in ismini taşıyacak olan tiyatro da sanatçının oyunları sahneye taşınacak hem de gençlere yeteneklerini sergilemeleri için imkan sunulacak. Tiyatroyu aynı zamanda bir okul haline getirmeyi planlayan Churm, gençlere eğitim vererek sektöre yeni yüzler kazandıracak.