Babasını bile dolandırmış

Evlendiği Murat Akıncı’nın babası dün telefonla bir programa bağlanarak oğlunun kendisini de dolandırdığını söyledi. Akıncı’nın şimdiye kadar dolandırdığı insanlardan aldığı paraları da Zerrin Özer’e kendisini zengin göstermek için harcadığını söyleyen babanın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

'BANA ÖLDÜ DEMİŞTİ'

Programa daha sonra Zerrin Özer bağlandı. “Bana babasının öldüğünü söylemişti” diyen Özer, konuşmakta güçlük çekti. Telefon bağlantısını güçlükle sürdüren Özer, “Boşanma davasını geri çekecektim ama vazgeçtim. Benim için bitmiştir” dedi. Konuşurken fenalaşan Özer, telefonu kapatmak zorunda kaldı.