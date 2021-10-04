Babamsız ilk doğum günüm

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Boran Kuzum, 28 yaşına bastı. Doğum gününü dostlarıyla kutlayan Kuzum, babasını ise unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kuzum, "Onsuz ilk doğum günümde teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için... Yaşadıklarımdan ve yaşattıklarından minnettarım'' mesajını yazdı.