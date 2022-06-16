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16 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00

Babamın zoruyla müzisyen oldum

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Müzisyen ve besteci Fettah Can, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

Müzisyen ve besteci Fettah Can, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Can, bir itirafta bulundu. Can, babasının isteği üzerine müzisyen olduğunu belirtti. Can, "Babamın hayali radyo sanatçısı olmakmış, olamadığı her şeyi bende denedi, beni konservatuara yönlendirdi" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.

Etiketler : Babamın zoruyla müzisyen oldum Fettah Can İpek Açar
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